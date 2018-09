Settima circoscrizione, aula consiliare intitolata a Craxi: "Con lui l’Italia era la terza potenza mondiale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito dell’approvazione della delibera per l’intitolazione dell’Aula consiliare della settima circoscrizione di Palermo, in via Eleonora Duse 31, il gruppo di Forza Italia intende chiarire una posizione inequivocabile: “La proposta non è figlia esclusiva dell’opposizione”.

Come precisa il consigliere forzista, Natale Puma: “Il consiglio circoscrizionale funziona. La maggioranza è dettata da ciò che di volta in volta si presenta in aula. Invito dunque il collega Ferdinando Cusimano (Sicilia Futura) a ordinare le idee, per capire con quale corrente politica identificarsi. La delibera non è stata approvata solo dai banchi dell’opposizione, bensì da una maggioranza frutto di espressione democratica e trasversale. Si ricorda che il consigliere Cusimano, a seguito dell’approvazione ha subito critiche anche da esponenti del Pd, come Vincenzo Sandovalli, per il quale 'votare alcuni provvedimenti in modo congiunto è sinonimo di un coinvolgimento – come testimoniano i numeri – sia del centrodestra che del centrosinistra'. La figura di Bettino Craxi, al di là delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, è legata a un periodo storico in cui l’Italia rappresentava la terza potenza mondiale. Il Craxi statista non è in discussione: sono note le sue proposte per riformare e modernizzare dalle fondamenta le Istituzioni Italiane. Con tale spirito, dunque, Forza Italia di concerto con le altre espressioni politiche all’interno del Consiglio di circoscrizione, ha approvato il provvedimento.