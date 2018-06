Rifiuti e ingombranti, Costantino (Fi): "Rap in sofferenza, serve intervento polizia municipale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' sotto gli occhi di tutti che la città è nel degrado più profondo. Nonostante le mie costanti segnalazioni, la Rap non riesce a garantire la rimozione di ingombranti illecitamente dismessi, per via delle tante segnalazioni in tutto il territorio urbano. Nella VII circoscrizione - vedi Piazza Tommaso Natale, Via Jack London, Via Rosario Nicoletti, Via Giulio Verne - notevoli sono i disagi che quotidianamente i cittadini devono subire. Per tale motivo, ho indirizzato una nota al settore competente della Polizia Municipale, al fine di chiedere maggiore vigilanza e sanzioni più severe per i trasgressori che minano il decoro urbano e ambientale". Così Fabio Costantino, Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo in merito al problema dell'abbandono di rifiuti e ingombranti a Palermo.