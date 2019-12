Via Ruggero Settimo, coro unanime delle opposizioni: "L''isola pedonale va sospesa"

Sospendere l'isola pedonale di via Ruggero Settimo. E' un coro unanime quello che arriva delle opposizioni presenti in Consiglio comunale. Un vero e proprio attacco frontale all'amministrazione comunale e in particolare assessore alla Mobilità Giusto Catania.

A dare fuoco alle polveri è il gruppo del Movimento 5 Stelle: "Chiediamo all’assessore Catania di sospendere immediatamente la maxi isola pedonale di via Ruggero Settimo nei giorni lavorativi fra il 24 dicembre e il 6 gennaio - dicono Concetta Amella (capogruppo), Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo -. Gli effetti di questa chiusura sono disastrosi con una città che nella giornata di ieri era totalmente paralizzata. Ricordiamo a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio comunale che il M5S aspetta le ultime 7 firme per depositare la mozione di sfiducia al sindaco, unico atto politico previsto dal nostro regolamento che interromperebbe per sempre l'azione scellerata di un sindaco e di una Giunta ormai distanti dalla realtà dei cittadini, stanchi di continuare a subire colpi bassi".

A rincarare la dose ci pensano Lega e Fratelli d'Italia, che si scagliano contro i provvedimenti presi in materia di traffico. Provvedimenti definiti addirittura "anticostituzionali perché impediscono la libera circolazione in città". "La situazione che si sta creando a livello di traffico - aggiungono Igor Gelarda, Francesco Scarpinato, Alessandro Anello, Elio Ficarra e Mimmo Russo - è qualcosa di incredibile. Ci sono giunte centinaia di segnalazioni, di video e fotografie che dipingono una città completamente bloccata. Dalla Statua, al Politeama, da via Oreto a via Crispi. Carenza di mezzi pubblici, assoluta mancanza di parcheggi, pochi vigili urbani per strada insieme a mercatini natalizi, circhi ma soprattutto la chiusura di via Ruggero Settimo hanno definitivamente messo in ginocchio la città. Raggiungere il centro è impossibile, parcheggiare ancora peggio: chiediamo le dimissioni di Catania ".

"I provvedimenti presi dal sindaco Orlando e dall'assessore Catania sul traffico a Palermo sono contro l'articolo 16 della Costituzione. Non si può continuare con un assessore completamente avulso dai problemi della città: qui si continuano a fare atti senza sentire il Consiglio comunale e i cittadini. Siamo al paradosso, queste sono persone che vivono nel regno di Oz, qualcuno li riporti a Palermo" concludono i due gruppi consiliari, che chiedono la sospensione dell'isola pedonale di via Ruggero Settimo e l'istituzione di in tavolo tecnico ad hoc sul traffico.

Forza Italia, con il capogruppo Giulio Tantillo, è una furia: "Come si fa a chiudere via Ruggero Settimo se non ci sono percorsi alternativi a causa dei cantieri? Non era opportuno e perciò andava evitato. Adesso si faccia marcia indietro".