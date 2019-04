Regione, via alla stabilizzazione di 314 precari: "Graduatorie dopo Pasqua"

Trecentoquattordici dipendenti precari della Regione Siciliana saranno finalmente stabilizzati. Nel corso della prossima settimana verrà infatti pubblicata la graduatoria degli ammessi alla stabilizzazione, secondo quanto previsto dalla legge Madia.

"Il mio Governo - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - mantiene così l’impegno assunto nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020. La pubblicazione della graduatoria è il primo passo dell’annunciato processo di stabilizzazione dei precari della Regione".

"Successivamente - aggiunge l’assessore alla Funzione pubblica Bernardette Grasso - lavoreremo alla stabilizzazione di altre tipologie di personale che da oltre vent’anni è soggetto a continue proroghe e oggetto di contenziosi ancora in atto. Tuttavia, entro il 2019 sarà finalmente messa la parola fine al precariato regionale".

Così la Cisl Fp Sicilia: "Le graduatorie, necessarie per l'inserimento a tempo indeterminato della prima tranche di precari, saranno pubblicate subito dopo Pasqua - spiegano Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Fabrizio Lercara e Salvo Costanza, segretari regionali del sindacato -. Un risultato importantissimo, ottenuto dopo anni e anni di duro lavoro sindacale, che abbiamo portato avanti sempre in prima fila, in difesa di questi lavoratori che non si sono mai risparmiati e che si sono conquistati il diritto alla stabilizzazione sul campo".

"Si tratta di dipendenti che - spiegano i sindacalisti - pur in assenza di garanzie, hanno svolto ruoli strategici nella pubblica amministrazione e sono diventati indispensabili per il funzionamento della macchina burocratica. Le ricadute positive di questa operazione si avranno anche nella qualità dei servizi offerti ai cittadini".

"Ora - concludono Montera, Lercara e Costanza - è fondamentale portare a compimento questo percorso anche per tutte le altre categorie di precari della Regione e procedere celermente con la riclassificazione e riqualificazione di tutto il personale regionale, così come stabilito in sede di rinnovo del contratto dei regionali all'Aran Sicilia".