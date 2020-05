Concessioni demaniali estese al 2033, c'è la firma di Cordaro: stagione balneare dal 6 giugno

L'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente ha sottoscritto il decreto attuativo della legge 24 del 2019. Le istanze di concessione devono essere presentate dall'1 giugno al 31 agosto) in via digitale. Dal 22 maggio l'apertura di bar e ristoranti in spiaggia