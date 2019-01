Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Il Pd espellerà il consigliere 'furbetto'?"

Non si spengono le polemiche attorno al caso del Caf palermitano dove un consulente avrebbe fornito agli utenti indicazioni su come aggirare le regole e ottenere il reddito di cittadinanza. Al contrario, la vicenda prosegue su più piani. C'è l'aspetto legale e giudiziario, perchè dopo la denuncia fatta dal vicepremier Luigi Di Maio è scattata l'ispezione della guardia di finanza, c'è l'aspetto disciplinare perchè il lavoratore è stato sospeso e c'è quello politico. Il dipendente nella bufera è infatti Sandro Russo, consigliere comunale del Pd a Monreale. E su Facebook il Ministro attacca: "Quesito del giorno: il Pd espellerà il suo consigliere?".

Nel video un consulente - ripreso con una telecamera nascosta - propone a un giovane di mantenere una residenza diversa da quella della sua compagna per raddoppiare il sussidio. Alla domanda del "gancio" sul rischio di eventuali accertamenti il consulente risponde: "Ma controlli di che cosa? Cosa vogliono controllare?". Appresa la notizia Di Maio ha annunciato l’ispezione da parte delle fiamme gialle. I finanzieri hanno sequestrato alcuni documenti ed è stata avviata un'indagine.

Di Maio oggi rimanda a un lungo post pubblicato sul blog del Movimento 5 Stelle. "Per settimane - si legge - abbiamo ascoltato il Partito Democratico attaccare il reddito di cittadinanza sostenendo che sarà il paradiso dei 'fannulloni' e dei 'disonesti'. Ora abbiamo finalmente capito il perché di questi attacchi: era coda di paglia! Ricordate il dipendente del Caf di Palermo che è stato denunciato dal ministro Di Maio perché beccato a dare consigli su come aggirare la legge e percepire indebitamente il reddito di cittadinanza? Bene, quel dipendente è un consigliere comunale del Partito Democratico di Monreale. Ecco chi sono i veri furbetti dai quali dobbiamo guardarci: lo sappiamo bene, li abbiamo avuti al Governo per anni e abbiamo visto cosa hanno combinato. Ora cosa farà il Partito Democratico, che ancora non si è pronunciato al riguardo? Farà cadere il gravissimo episodio in un nulla di fatto come fa sempre o espellerà già oggi il suo esponente politico locale prendendone pubblicamente le distanze?".

Nel post di ricoda che "Chi truffa lo Stato rischia fino a 6 anni di galera. Non conta se si è del Movimento, del Pd, del sindacato o se a truffare è un semplice cittadino. Davanti alla sofferenza di milioni di italiani non ci sarà alcuna tolleranza. Per nessuno! Il Pd, piuttosto che raccogliere firme per abolire il reddito di cittadinanza, faccia una campagna di richiamo al rispetto delle leggi e al dovere civico dei propri esponenti locali e tenti finalmente di dare il suo contributo affinché si aiutino i milioni di italiani messi in ginocchio dalle politiche di austerità che proprio il Pd ha votato e portato avanti in questi anni".

E poi Di Maio rincara la dose nel corso di una diretta Facebook con Alessandro Di Battista."Il primo 'furbetto' del reddito di cittadinanza non è una persona in difficoltà che voleva il reddito ma un consigliere comunale del Pd che lavorava in un Caf a Palermo e consigliava alla gente come frodare lo Stato italiano" per "accedere a due redditi di cittadinanza". Il vicepremier e titolare del Mise parla di "legge del contrappasso. Tutti quelli che in questi anni hanno passato il tempo a dire 'il reddito di cittadinanza favorirà i furbetti', cioè il Pd, si ritrovano ad avere un consigliere comunale del Pd, che è il primo furbetto".