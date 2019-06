Lotta al randagismo, a Bagheria si lavora per realizzare un canile in contrada Cordova

Potrebbe presto sorgere in contrada Cordova il nuovo canile municipale di Bagheria. La Giunta con un atto di indirizzo ha richiesto di variare la destinazione urbanistica dell’area, acquisita al patrimonio comunale nel dicembre del 2012, al momento catastata in zona verde agricolo. "L'obiettivo - spiegano dal Comune - è implementare la lotta al randagismo. Numerose sono state infatti le segnalazioni giunte dai cittadini, soprattutto dalla frazione di Aspra".

Solo recentemente il Comune ha indetto una gara, mediante procedura negoziata, per l'affidamento del servizio per la cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi sul territorio. I comuni, per legge, sono obbligati a occuparsi del controllo e della protezione canina e felina, nonché della registrazione anagrafica degli animali vaganti. Il randagismo infatti può causare gravi problemi alla salute pubblica (in quanto vettori di malattie, quali rabbia, echinococco, leishmaniosi, toxoplasmosi).

"La questione del randagismo - spiega il sindaco Tripoli – non è problema da poco. Non riguarda solo la sicurezza pubblica ma anche il decoro. Lavoreremo su più fronti per risolvere questa problematica". "Sarebbe auspicabile - aggiunge l’assessore al ramo Brigida Alaimo - che la nuova ditta affidataria, dotata di autorizzazioni sanitarie ed edilizie, abbia sede possibilmente a Bagheria come l'associazione animalista attuale che si sta prendendo cura di 150 cani in un proprio canile dove li ospiterà fino al 30 giugno. A loro va il nostro grazie".