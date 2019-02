Politiche per la famiglia, a Palermo incontro con i deputati Carolina Varchi e Carlo Fidanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Politiche per la famiglia: il ruolo degli amministratori locali”: è il titolo dell’incontro che si terrà a Palermo lunedì 18 febbraio alle 16:30 presso la sede di Fratelli d’Italia, in via Gabriele Bonomo 4. Saranno presenti Dario Micalizio, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia, e i deputati nazionali Carolina Varchi e Carlo Fidanza, rispettivamente responsabile nazionale Famiglia e valori non negoziabili e Autonomie locali di Fratelli d’Italia.

“L’iniziativa – spiega Varchi – rappresenta un momento di confronto per ragionare, insieme, sulle politiche sociali in favore della famiglia che gli Enti locali possono mettere in atto con le risorse a loro disposizione”. “Un tema che coinvolge – precisa la parlamentare - oltre alle istituzioni, anche il terzo settore, l’associazionismo e tutte le realtà che, a vario titolo, condividono l’impegno in un ambito così complesso, che comprende un’istanza molto forte nell’epoca del relativismo etico ossia la difesa della famiglia naturale”.