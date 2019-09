Pd, nasce la mozione "Ricominciamo dalla Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama “Ricominciamo dalla Sicilia” la prima mozione che sarà presente alle imminenti primarie del Partito Democratico in Sicilia. Lotta alla povertà, tutela dell’ambiente attraverso l’economia sostenibile, politiche del lavoro contro la “fuga dei cervelli”, alleanza sin da subito con quelle forze politiche che hanno i nostri valori. Sono questi i primi punti base su cui la mozione partirà. A presentarla, Antonio Ferrante, tra i promotori, con altri esponenti regionali del Pd. "Riporteremo nel Partito Democratico – dice Ferrante – quelle storie e quei temi che ci hanno permesso di essere forza di governo e che devono tornare a renderci forza di governo. Non conta in questa fase chi sarà il candidato. Questo lo decideremo prossimamente tutti insieme in una grande iniziativa regionale. Quello che conta oggi è tornare sui territori e coinvolgere quella parte del Pd che in questi anni si è sentita esclusa e costruire una mozione del basso, giorno dopo giorno".