Gazebo di solidarietà a Salvini, Sinistra Comune: "Grave provocazione contro magistratura"

"La manifestazione 'Giu le mani da Salvini' organizzata a Palermo è una volgare provocazione e una vera e propria intimidazione nei confronti della Procura della Repubblica. E' un momento molto delicato perchè sono in corso indagini sul ministro degli Interni. Non è accettabile dare spazio a una becera propaganda che di fatto mira a screditare le istituzioni del nostro Stato, in primis la magistratura. E' ancora più inquietante e grave che il promotore dell'iniziativa sia un consigliere comunale e per di più membro del corpo della polizia. A mio avviso ciò attesta una preoccupante disattenzione nei confronti delle istituzioni e delle stesse forze dell'ordine da parte di chi dovrebbe tutelarle". Lo dice giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio comunale.