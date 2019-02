Navette Amat, Sala (Palermo 2022): "Fondi in bilancio ci sono, perché sono state sospese?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le risorse per le linee Amat in centro storico sono già presenti in bilancio e potrebbero anche aumentare, motivo per cui non c’era e non c’è alcun motivo di sospendere un servizio che anzi va potenziato. Non si comprende per quale motivo l’amministrazione abbia impartito questa direttiva, salvo poi tornare sui suoi passi, scatenando inutili apprensioni nella città". Lo dice Toni Sala, capogruppo di Palermo 2022 in Consiglio comunale.