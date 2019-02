Via le barriere, in piazza Acquasanta arrivano gli scivoli per disabili: approvata mozione

Via le barriere architettoniche, in piazza Acquasanta arrivano gli scivoli. Il consiglio dell'Ottava circoscrizione ha approvato una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. "La mozione - dichiarano il consigliere comunale Antonino Randazzo e il consigliere di circoscrizione Sandro Amore - è soltanto un primo passo di un dibattito che vogliamo intraprendere per arrivare a stilare un elenco di priorità e proposte per il recupero e la riqualificazione dell’Acquasanta e con particolare attenzione al tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche".

Secondo il Movimento 5 Stelle la piazza, pur essendo il cuore di una borgata marinara fra le più rappresentative, ricche di storia e suggestive di Palermo, è un angolo dimenticato della città, precipitato nel degrado, come tutta la zona: "Ora si proceda con il recupero della borgata dimenticata da questa amministrazione".