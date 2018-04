Medici in piazza contro le aggressioni, M5S: “Sì alla sottocommissione sui pronto soccorso” 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I componenti della commissione Sanità del M5S all'Ars – Francesco Cappello, Salvatore Siragusa Antonio De Luca, e Giorgio Pasqua - esprimono solidarietà ai medici scesi in piazza oggi a Palermo per manifestare contro l'escalation di aggressioni e violenze perpetrate nei confronti dei camici bianchi negli ultimi tempi. “Non si può più rimanere ad assistere inerti ad episodi del genere – dice Salvatore Siragusa, occorre prendere iniziative serie, concertate con chi lavora sul campo e che questi episodi scellerati sconta sulla propria pelle. Per questo abbiamo chiesto ufficialmente l'istituzione di una sottocommissione sui pronto soccorso che, se concessa, metteremo al lavoro subito dopo il varo della legge Finanziaria”. “Alla prima seduta utile della commissione Sanità – afferma Francesco Cappello – solleciteremo l'istituzione della sottocommissione per convocare a strettissimo giro di posta una grossa e rappresentativa parte del mondo che ruota attorno alle aree di emergenza e delle guardie mediche, per sviscerare il problema allo scopo di mettere a punto una serie di interventi nel più breve tempo possibile”.