Incendi, l'appello dei 5 Stelle: "A Ustica un distaccamento permanente dei vigili del fuoco"

“Con l’avvicinarsi dell’estate e del caldo si rende ancora più urgente un intervento del ministero dell’Interno per avere nuovi distaccamenti dei vigili del fuoco in Sicilia, per tutti quei territori difficili da raggiungere. Ci sono vaste zone a rischio nella parte occidentale dell’Isola, come Ustica, Favignana, Lampedusa e Pantelleria, carenti di nuclei elicotteri dei vigili del fuoco per soccorso urgente, per cui un incendio o in emergenza potrebbe rivelarsi devastante”. A lanciare l'allarme è la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, componente della commissione Affari costituzionali. “Già nel mese di gennaio - spiega Alaimo - ho presentato un’interrogazione al ministero dell’Interno sul distaccamento di Ustica. Il soccorso a oggi non può essere garantito tempestivamente via mare per le isole minori e questo è molto grave. La Sicilia non può essere ignorata così dal ministero. Mi auguro che tutte le pressioni formali e informali fatte in questi mesi vengano recepite visto che di mezzo ci sono vite umane e le nostre riserve naturali”.