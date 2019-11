Giovani da Pd a Italia Viva. Chinnici: “Diventiamo punto di riferimento sul territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’adesione di tanti giovani ex Pd a Italia Viva è la dimostrazione che questo partito, nonostante sia nato da poco, rappresenta già per

molti una casa accogliente, uno spazio di buona politica in cui poter crescere e tornare a parlare di temi reali. La Sicilia ha bisogno di

una politica responsabile e capace e l’ingresso di tante ragazze e tanti ragazzi provenienti da tutte le province arricchisce Iv e la rende un punto di riferimento sul territorio". Lo dice Dario Chinnici, consigliere comunale di Italia Viva.

"I migliori auguri di buon lavoro a Prospero Crimi, Damien Bonaccorsi, Stefano Dell’Arte, Tiziano Spada, Francesco Alloro, Lorenzo Di

Stefano, Salvatore Bongiorno, Manuel Mangano, Caterina Loria e Michele Cannella – continua Chinnici – In Iv troveranno un terreno fertile per le proprie idee, lontano dalle logiche di corrente e su cui costruire il futuro per la Sicilia"