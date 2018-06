Robberto Baragona è il nuovo sindaco di Sciara. Prende il posto di Salvatore Rini. Per Baragona (Pensiamo Sciara) 1.060 voti, pari al 62,98%. Vincenzo Passafiume (Noi per Sciara) esce sconfitto dalle urne: non bastano per lui 623 preferenze (37,02%).