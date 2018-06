Elezioni comunali a Collesano, ecco il nuovo sindaco: Giovanni Meli vince per tre voti

Con tre soli voti di scarto Giovanni Battista Meli diventa sindaco di Collesano. Meli, sostenuto dalla Prima di tutto Collesano, ottiene 931 voti (38,22%), battendo sul filo di lana la concorrenza di Michele Iannello (Un'altra storia per Collesano): per lui 928 preferenze (38,10%). Domenico Mastrolembo Ventura (Una Democrazia Partecipata), che si è candidato dopo aver retto il Comune di Collesano in qualità di commissario straordinario, non va oltre i 577 voti (23,695).

"Adesso inizia il vero lavoro, bisogna ricominciare da dove avevamo interrotto" ha affermato Meli, che ritorna così sulla poltrona di primo cittadino. "Pochi voti di distacco - ha asottolineato - caricano sulle mie spalle maggiori responsabilità. Pochi voti di distacco che mi danno peró la titolaritá di essere sindaco del mio paese. Ringrazio un gruppo meraviglioso che mi ha sostenuto e che mi accompagnerá lungo la strada di questo difficile ma entusiasmante viaggio. Lavorerò per dimostrare che siamo l'amministrazione che serviva a Collesano per crescere. Darò tutto per il mio paese e presto ve ne accorgerete".