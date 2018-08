Miccichè parla ai disabili: "Pronto a sostenervi in questa battaglia"

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, accogliendo la richiesta del comitato #SiamoHandicappatiNoCretini, ha autorizzato la diretta streaming dell’audizione della commissione Sanità dell’Ars, durante la quale si è discusso della bozza del decreto sui disabili.

Il presidente ha partecipato alla riunione, sottolineando con forza che “quello dei disabili è uno dei primi temi che l’Assemblea regionale ha affrontato. Non vorrei – ha detto rivolgendosi ai rappresentanti delle associazioni – che si pensasse che il Parlamento non sia impegnato a trovare una soluzione per le vostre esigenze. Abbiate fiducia nella politica – ha aggiunto - Insieme con gli assessori alla Salute, Ruggero Razza, alla Famiglia, Mariella Ippolito e alla presidente della commissione Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo, per i disabili sono state messe in campo tutte le strategie necessarie e io sono pronto a sostenervi in questa battaglia”.

Per Miccichè “questo non è un problema che va affrontato secondo le logiche di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ma con il concorso di tutte le forze al di là delle appartenenze politiche. Durante la discussione della Finanziaria – ha concluso – questo Parlamento ha dimostrato di saper essere trasversale”.