Stop a decreto sicurezza, Miceli (Pd): "Palermo diventi porto franco per navi bloccate in mare aperto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Bene Orlando paladino dei diritti umani. Palermo è sempre più la capitale della disubbidienza civile contro la crudeltà cinica di Matteo Salvini. Parta dal capoluogo siciliano il riscatto dell’orgoglio sociale contro ogni forma di discriminazione razziale. Palermo diventi anche un porto franco per tutte quelle navi, con a bordo naufraghi, bloccate in mare aperto dalla barbara ideologia salviniana. Mai più soli in mare aperto”. Così Carmelo Miceli, deputato del Pd.