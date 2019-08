Orlando scrive al Consiglio comunale: "Ispettori ambientali e multe più salate per gli incivili"

Una lettera per richiamare l’attenzione del Consiglio comunale sull'urgenza di approvare alcuni regolamenti che direttamente o indirettamente sono legati ai temi del decoro e della pulizia della città. A firmarla il giorno dopo il vertice sul tema nell'ufficio del vicesindaco Fabio Giambrone - che ha dato ufficialmente il via al piano comunale del decoro urbano - è il sindaco Orlando: “Al di là delle legittime posizioni politiche e delle opinioni dei singoli e delle singole forze politiche – scrive il primo cittadino al presidente del Consiglio comunale e ai presidenti dei gruppi consiliari - è innegabile che sia necessaria una azione che chiami alle proprie responsabilità ogni istituzione, così come ogni ufficio, azienda e financo ogni singolo cittadino e cittadina di Palermo”. Orlando sottolinea che le “iniziative e gli interventi adottati negli ultimi mesi da aziende e uffici competenti non sono stati sufficienti, per il permanere di situazioni di carenza di decoro e pulizia in città. Le cause e le responsabilità sono molteplici e, fra queste, alcune inadeguatezze normative e regolamentari cui il Consiglio comunale può contribuire a porre rimedio”.

Il primo cittadino ricorda anche che “fra gli atti al vaglio del Consiglio, e per altro di sua esclusiva competenza, ne figurano alcuni direttamente collegati al tema del decoro in città”. Il riferimento nello specifico è, per quanto riguarda i rifiuti, all'istituzione della figura degli ispettori ambientali e all'inasprimento delle multe nei confronti di chi si rende colpevole di comportamenti incivili e non rispettosi della nostra città. Secondo Orlando, inoltre, i Consiglio dovrebbe occuparsi della regolamentazione dei mercati, della cosiddetta 'Movida' e dei "dehors". "Non vi sfuggirà infatti - conclude il sindaco - come una migliore e più efficace regolamentazione di queste attività economiche e commerciali possa avere refluenze positive in termini di decoro e gestione dei servizi di pulizia della città”.

La lettera

Signor Presidente e signori Capigruppo, avrete certamente seguito il dibattito e le iniziative in corso relative al decoro e alla pulizia della città. Al di là delle legittime posizioni politiche e delle opinioni dei singoli e delle singole forze politiche, è innegabile che sia necessaria una azione che chiami alle proprie responsabilità ogni istituzione, così come ogni ufficio, azienda e financo ogni singolo cittadino e cittadina di Palermo. Nel corso degli ultimi mesi si sono succedute iniziative e interventi da parte delle aziende e degli uffici competenti. È sotto gli occhi di tutti che tali iniziative e interventi non sono sufficienti, per il permanere di situazioni di carenza di decoro e pulizia in città.

Le cause e le responsabilità sono molteplici, e, fra queste, alcune inadeguatezze normative e regolamentari cui il Consiglio comunale può contribuire a porre rimedio. Credo utile ricordare che fra gli atti al vaglio del Consiglio, e per altro di sua esclusiva competenza, ne figurano alcuni direttamente collegati al tema del decoro in città. Mi riferisco nello specifico a quello che riguarda i rifiuti, anche con l'istituzione della figura degli ispettori ambientali, e quello che riguarda l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi si rende colpevole di comportamenti incivili e non rispettosi della nostra città. A questi, vanno aggiunti, quei regolamenti che, sia pure non direttamente collegati ai temi del decoro e della pulizia, su essi hanno una indiretta influenza di non poco peso: la regolamentazione dei mercati, la regolamentazione della cosiddetta "Movida", di cui è da valutare un aggiornamento alla luce dell'esperienza di questi anni e quella che riguarda i "dehors". Non vi sfuggirà infatti come una migliore e più efficace regolamentazione di queste attività economiche e commerciali possa avere refluenze positive in termini di decoro e gestione dei servizi di pulizia della città. Confido nella vostra attenzione e sensibilità, perché dal Consiglio possa venire un segnale importante di impegno ed unità di intenti nel contrasto ai comportamenti illeciti e per la migliore organizzazione di tutto quanto può contribuire al decoro e alla vivibilità della nostra città.