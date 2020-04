Coronavirus, Orlando firma petizione all'Ue: "Serve risposta comune all'emergenza"

Il sindaco Leoluca Orlando ha aderito a una petizione dei sindaci d'Europa, indirizzata al Parlamento europeo, per una risposta comune all'emergenza Covid-19. "Stiamo vivendo – scrivono i firmatari - tempi straordinari e rischiosi. Abbiamo bisogno che l'Ue assuma la leadership nel mettere in campo un piano d'azione per rispondere a breve e medio termine alle sfide globali cui facciamo fronte oggi. Nessuno Stato può fronteggiare le conseguenze del Covid-19 da solo. Ci appelliamo al Parlamento europeo affinché implementi i meccanismi adatti per riprendere il suo lavoro il più rapidamente possibile e organizzi uno spazio per l’elaborazione, la proposta e la mobilitazione di tutti gli strumenti possibili. L'attuale sistema istituzionale dell’Ue ha dimostrato le sue debolezze e la sua inadeguatezza. Insieme a misure a breve termine, è necessario rilanciare l’iniziativa di una riforma democratica dell’Ue per renderla adatta agli obiettivi".

"Il Parlamento – continuano i primi cittadini firmatari della petizione - deve essere in prima fila per questa iniziativa, ed esortare l’Ue a produrre una strategia per affrontare questo percorso, basata su 5 pilastri: dare una risposta comune e sistemica dell'Unione europea alla crisi del Covid-19; riformare il sistema sanitario e gli strumenti di protezione civile dell’Ur per rispondere alle epidemie; implementare tutte le misure di politica economica, finanziaria e monetaria per permettere all’Ue di sbloccare le risorse e misure comuni per supportare tutti gli europei nelle conseguenze della pandemia, incluse le misure per la mutualizzazione dei debiti pubblici, le risorse proprie per il budget dell’Ue, secondo una radicale conversione ecologica della tassazione europea (inclusa l'accelerazione del Green New Deal); trasformare il primo stadio della Conferenza sul futuro dell'Europa in un'assemblea pubblica e rimodellare i suoi obiettivi; contribuire ad un meccanismo per prevenire e fronteggiare le epidemie e le pandemie".