Sala delle Lapidi, la maggioranza perde "pezzi": il consigliere Cusumano si sospende

Non ha digerito l'uscita del sindaco Leoluca Orlando, che ieri ha annunciato denunce alla Procura per procurato allarme nei confronti di chi aveva sollevato dubbi sulla sicurezza del Ponte Corleone. E' stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il consigliere comunale Giulio Cusumano, che si è sospeso dal gruppo Palermo 2022.

"Ritengo inaccettabile - dichiara Cusumano - ogni forma di limitazione alla libertà d'azione istituzionale e politica dei consiglieri comunali. Il sindaco non può entrare così a gamba tesa sui consiglieri. Mi sono sospeso nell'attesa della seduta di domani in cui è prevista la presenza di Orlando: chiederò pubblicamente un chiarimento su questa vicenda".

La maggioranza orlandiana sembra quindi destinata a perdere un altro pezzo: se così fosse scenderebbe a 22 consiglieri su 40. La posizione di Cusumano, in realtà, è stata sin da subito critica all'interno della maggioranza, già all'atto dell'insediamento a Sala delle Lapidi allorché si è votata l'elezione del presidente del Consiglio. Cusumano non ha fatto sconti, come quando la commissione Bilancio (con la sua astensione) ha bocciato il piano industriale di Amat. Contrario al rimpasto di Giunta dopo il passaggio di Orlando al Pd, l'ex esponente dello scudocrociato ha più volte sollevato una "questione politica" in seno alla maggioranza.

Con la sospensione di Cusumano, il gruppo Palermo 2022 per il momento rimane con due soli componenti (Sala e Giaconia). In precedenza Mimmo Russo era passato al Misto in quota Fratelli d'Italia.