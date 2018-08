Villabate, anche la Lega Nord in Consiglio comunale

Da oggi aderisce ufficialmente al progetto della Lega anche Rosaria Semilia, studentessa universitaria 24enne di Palermo, eletta nella lista "Noi con Salvini" a sostegno del candidato sindaco Paolo Corrao alle scorse amministrative a Villabate.

"Continua l'impegno da Noi con Salvini a Lega, le ideologie e i principi restano immutati - dice Rosaria Semilia - e il fine principale è sempre quello di poter servire e rappresentare la propria collettività. Colgo l'occasione per congratularmi col collega Igor Gelarda per i risultati ottenuti in brevissimo tempo sul territorio ed estendo il mio personale benvenuto a tutti coloro che hanno deciso di aderire a questo percorso. Non posso non concludere con un pensiero rivolto alle famiglie delle vittime di Genova, auspicando di crescere in questo nostro meraviglioso Paese nei valori, negli interessi e nelle idee che non sono quelle di una parte, bensì quelli dell'insieme della collettività civile, quella crescita che permette ai nostri dirigenti tutti di avere un'unica priorità, l'Italia".