Comune, l'allarme dei sindacati: "Tagli ai fondi, a rischio piscina e operatività vigili urbani"

Dal 30 agosto sono a rischio vari servizi comunali di Palermo come quelli agli sportelli municipali, l’apertura della piscina e l’operatività della Polizia municipale. L’allarme arriva da Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Mario Basile (Cisl Fp), Nicola Scaglione (Csa), Salvatore Sampino e Lillo Martines (Uil Fpl), che hanno segnalato ai vertici del Comune il possibile stop di queste attività. "L’amministrazione - affermano Sanfratello, Basile, Scaglione, Sampino e Martines - per evitare possibili condanne per danno erariale, dopo i rilievi del ministero dell’economia e delle Finanze, ha scelto unilateralmente di tagliare alcuni istituti contrattuali".

Secondo le sigle sindacali, sospendendo questi istituti contrattuali, verrebbe meno la copertura finanziaria e di fatto si sospenderebbero i servizi alla cittadinanza. "A causa di questa decisione, presa solo per sfuggire a responsabilità di tipo erariale - continuano Cgil Fp, Cisl Fp, Csa,e Uil Fpl - a Palermo capitale della cultura, sarebbero penalizzati, per esempio, i lavoratori comunali impegnati nei servizi dedicati agli ambiti culturali. E sarebbe a rischio persino il funzionamento della polizia municipale".

I sindacati hanno proposto soluzioni alternative, quali l’utilizzazione del decreto "salva Roma" o lo stralcio delle criticità sul fondo, "in modo tale da consentire per il 2018 di applicare le misure previste dal nuovo contratto nazionale. Dall’amministrazione è arrivato un secco 'no' rispetto alle ipotesi alternative e nonostante siano palesi gli effetti nefasti della loro scelta sui servizi ai cittadini. I vertici comunali - concludono Sanfratello, Basile, Scaglione, Martines e Sampino - invece di difendersi davanti al Mef e alla Corte dei conti, mettono in serio pericolo la funzionalità dell’intera città".