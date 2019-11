Comune, uffici al collasso coi pensionamenti di Quota 100: "S'intervenga sui part time"

"Incrementare l'orario di lavoro del personale part-time per attenuare l'impatto dei 161 pensionamenti anticipati con Quota 100". A chiederlo è il consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che ha presentato un'interrogazione per conoscere le intenzioni dell'amministrazione.

Susinno parla di "uffici comunali al collasso" e invoca "interventi strutturali". "Non serve spostare il personale da un settore all'altro com'è successo recentemente all’ufficio Tributi di piazza Giulio Cesare, col risultato di lasciare sportelli scoperti o chiusi". Non usa mezzi termini il consigliere comunale che, numeri alla mano, dopo un incontro con alcuni lavoratori, evidenzia i della macchina comunale in evidente affanno per carenza di personale: dalla polizia municipale al comparto scuola, passando per l'edilizia privata.

"Con un’apposita interrogazione - annuncia Susinno - chiedo di conoscere gli intendimenti dell’amministrazione e sull’opportunità di incrementare l’orario di lavoro delle 2.256 unità attualmente in servizio con contratto part-time, utilizzando le economie scaturite dai prepensionamenti avvenuti nel 2019. La questione proposta di intervenire sul personale parttime troverebbe non solo apposita tutela legislativa​ rispetto a nuove assunzioni, ma anche copertura economica per effetto dei contenimenti della spesa dovuti ai pensionamenti anticipati. Il rischio - conclude Susinno - è che un mancato intervento entro il 31 dicembre 2019 possa comportare una riduzione di spesa per il personale, mandando in fumo le economie maturate".