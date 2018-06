Comune, Sala al posto di Cusumano in commissione Bilancio: è polemica

Avvicendamento all'interno della commissione consiliare Bilancio. Il consigliere Giulio Cusumano viene spostato alla commissione Attività produttive. Al suo posto Toni Sala (capogruppo Palermo 2022). A questa decisione si è arrivati su input degli orlandiani, che lamentavano le continue prese di posizione e le critiche all'amministrazione comunale di Cusumano, che proprio ieri ha annunciato il suo passaggio al gruppo Misto dopo l'ennesima frattura all'interno della maggioranza. Tuttavia Cusumano non ha ancora formalizzato il passaggio al Misto e rimanendo ancora nel gruppo Palermo 2022 è stato possibile sostituirlo.

Cusumano - che ha appreso della notizia in Sardegna, dove si trova attualmente - parla di vero e proprio blitz: "Sono in vacanza e non mi posso occupare di queste bassezze e ripicche. Hanno solo potuto approfittare della mia assenza. Da lunedì mi occuperò di questi nani politici".