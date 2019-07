Comune, Nicolao: "Prima circoscrizione attende ancora lo sportello Inps"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono passati due anni da quando la prima circoscrizione votò la delibera in favore dell’istituzione dello sportello Inps nel proprio territorio . Era ancora in vigore la carta Sia, poi si passò alla Rei e oggi il beneficio è il reddito di cittadinanza, ma dello sportello non c’è traccia. È una situazione che conclama disagi per i cittadini del territorio: infatti, chi intende avere informazioni sulle proprie pratiche deve recarsi presso gli uffici inps o nelle circoscrizioni considerate di serie A, dove lo sportello è presente". Lo denuncia Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione.