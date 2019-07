Balestrate, stop al precariato in Comune: 39 lavoratori firmano il tempo indeterminato

Stop al precariato nel Comune di Balestrate: 39 contrattisti sono stati assunti a tempo indeterminato. "La stabilizzazione - commenta il sindaco Vito Rizzo - da oggi è realtà, grazie alle modifiche normative a livello nazionale e regionale, dopo 30 anni abbiamo messo la parola fine al precariato".

Un giorno storico per il Comune e per i lavoratori: sorrisi, gioia e felicità nei loro volti. "Grazie ai consiglieri di maggioranza - conclude il primo cittadino - per aver condiviso un percorso che ci ha portati all’approvazione dei bilanci in tempi rapidi per la stabilizzazione, al segretario comunale, alla direzione programmazione finanziaria e personale e ai sindacati per il lavoro e il supporto dato".