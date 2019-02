Centri raccolta rifiuti, pioggia di soldi dalla Regione: agevolazioni per le isole ecologiche

In città ce ne dovrebbe essere uno per circoscrizione. E invece si conta solo quello di viale dei Picciotti, aperto dopo mille difficoltà e finanziamenti andati in fumo. Stiamo parlando dei Centri di raccolta comunali (Ccr), maxi isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti differenziati. La Regione ha pubblicato ieri un nuovo bando che stanzia 21,4 milioni di euro, provenienti dal Po Fesr, per "realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta". In sostanza, si tratta di fondi proprio per i centri di raccolta.

Della dotazione finanziaria complessiva, 16 milioni sono destinati a nuovi Ccr; 5,4 milioni all'ampliamento delle piattaforme già esistenti. Soldi che piovono come una manna dal cielo per la Rap. L'azienda di piazzetta Cairoli, per il Ccr di viale dei Picciotti, ha perso il treno dei finanziamenti allora stanziati dalla Regione. Il progetto presentato è stato infatti bocciato dal dipartimento Acque e rifiuti, costringendo la Rap a tirare fuori di tasca propria i soldi necessari all'apertura della maxi isola ecologica.

Sotto la presidenza Norata, la Rap sta accelerando per ampliare il numero dei Centri di raccolta. Tanto da avere già individuato alcuni siti: tra gli altri piazzetta della Pace, viale dell'Olimpo, via Albiri, parcheggio Basile. "Mi auguro - afferma il consigliere comunale Antonino Randazzo (M5S) - che non si ripeta adesso un viale dei Picciotti bis, con la Rap che ha presentato un progetto incompleto ed ha perso un milione di euro. Ho già trasmesso al sindaco Orlando e ai vertici della Rap una nota urgente affinché partecipino senza indugio all'avviso, che ritengo strategico sia dal punto di vista finanziario sia con la volontà più volte manifestata da questa amministrazione di realizzare ulteriori Ccr".