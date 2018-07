Ccaracausi (Idv): "Danneggiamenti allo stand Florio, non si abbandoni la Costa Sud"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I danneggiamenti allo Stand Florio del Basile in via Messina Marine, oggetto di un intervento di recupero grazie ai privati, sono un pessimo segnale: il recupero della costa sud di Palermo passa dalla sinergia tra il pubblico e gli imprenditori che non possono essere lasciati soli". Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo, circa i danneggiamenti alla Tavernetta del Tiro dello scorso 19 luglio.