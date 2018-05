Cantieri di servizi al via, la lista dei Comuni del Palermitano dove verranno realizzati

Sono 22 i Comuni del Palermitano che beneficeranno di una parte dei 20 milioni stanziati dalla Regione per i cantieri di servizi. Oltre a Palermo, sono stati selezionati Altavilla, Altofonte, Balestrate, Bompietro, Campofelice, Camporeale, Capaci, Carini, Casteldaccia, Collesano, Ficarazzi, Isnello, Misilmeri, Montelepre, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini e Torretta.

L'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha inviato una comunicazione ai Comuni "vincitori" invitandoli ad attivarsi pubblicando sui loro siti il bando e il modulo di partecipazione per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri "in previsione della imminente ripartizione delle somme e dell'avvio dei lavori".

Qualche Comune - tra questi quello di Terrasini - lo ha già fatto (Ecco il bando pubblicato sul sito). Chi volesse partecipare e beneficiare così di un sostegno al reddito per tre mesi, ha 30 giorni - dal momento della pubblicazione del bando - per farlo. I fondi saranno utilizzati per realizzare interventi di manutenzione.