La battaglia dei 5 Stelle: "Nessun biglietto per lo stadio ai politici, paghino se tifano Palermo"

"Nessun biglietto per lo stadio ai politici". E' questa la proposta lanciata dal Movimento 5 Stelle in vista della discussione in aula della convenzione con il Palermo Calcio per la concessione dello stadio comunale Renzo Barbera. Nei giorni scorsi molti tifosi avevano criticato i benefit per i consiglieri comunali e le istituzioni, previsti nella bozza della convenzione. Così il Movimento 5 Stelle, "dal primo giorno nella posizione di abolire i privilegi per la classe politica - si legge in una nota - ha preparato un emendamento per eliminare dalla convenzione i 60 biglietti omaggio ad oggi previsti per la tribuna autorità destinati a sindaco, assessori e consiglieri comunali".

"E’ un ingiustificato e inaccettabile privilegio che deve essere cancellato - dichiarano i consiglieri comunali Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco e Concetta Amella del Movimento 5 Stelle -. Riteniamo, invece, che proprio come ha fatto il presidente Mirri che ha acquistato simbolicamente il suo abbonamento, la politica debba dare il buon esempio pagando il biglietto quando vuole andare a seguire le partite allo stadio. Il riscatto sportivo di un'intera città passa anche da questo forte segnale di discontinuità che il Consiglio comunale è chiamato dare. Vedremo quanti altri consiglieri e partiti saranno d’accordo con il Movimento 5 Stelle e approveranno il nostro emendamento anti privilegi. Chi è tifoso lo dimostri comprando il biglietto”.