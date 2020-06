All'Ars un ddl per aiutare i papà divorziati: "La parità di genere vale ambo i lati"

E' stato depositato all'Ars un disegno di legge che dispone delle misure a sostegno dei genitori divorziati in difficoltà. La prima firma è di Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega al Parlamento regionale. "Il testo della legge è pensato per creare un fondo legale a sostegno dei padri divorziati in difficoltà economiche e un sostegno di natura psicologica - dice -. Le statistiche ci raccontano infatti che più dell'80% dei suicidi tra genitori separati avviene tra gli uomini, una parte sovraesposta al carico del divorzio, sia in termini economici che psicologici. Si vuole così dare, infine, un sostegno economico anche per gli affitti in modo da non dover ricorrere a misure estreme per la gestione del mantenimento dei figli alla quale spesso viene sacrificata la dignità dell'uomo in termini lavorativi e di vita - conclude -. Crediamo che la parità di genere debba infatti sussistere ambo i lati, ben oltre le speculazioni politiche e strumentali".

Fonte Dire