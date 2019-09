Cinghiali a spasso per l'Arenella, M5S: "Serve tavolo tecnico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’emergenza cinghiali non accenna a diminuire e cresce la preoccupazione fra i cittadini, che annunciano una mobilitazione". Lo dice il consigliere della settima circoscrizione Giovanni Galioto (M5S), che chiede "il rispetto dell'ordinanza sindacale e ha inviato una nota urgente alla Rap per una maggiore pulizia e per intensificare i prelievi di rifiuti".

Galioto sottolinea che "gli avvistamenti sono sempre più frequenti nelle borgate di Arenella e Vergine Maria e in particolare in via Monsignore Francesco Riela. Ormai quasi ogni sera gli animali si addentrano quasi fino a Via Papa Sergio I in orari in cui solitamente molte persone rientrano a casa dopo una giornata di lavoro". I consiglieri pentastellati Randazzo e Galioto hanno inoltre chiesto "la riapertura immediata del tavolo tecnico Regione-Comune, avvenuto a gennaio 2018 per gestire l’emergenza e trovare delle soluzioni il prima possibile per evitare pericoli per i residenti".