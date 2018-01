Un cuscino di fiori in piazza Rivoluzione, l’Unione dei Siciliani ricorda i moti di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani ricorre il 170esimo anniversario della rivoluzione siciliana. Per commemorare questo momento cruciale della storia dell’Isola, l’Unione dei Siciliani ha organizzato una presenza commemorativa, domani alle 11.30 in piazza della Rivoluzione a Palermo. Nel corso dell’iniziativa verrà deposto da Gaetano Armao, presidente del movimento e vicepresidente della Regione Siciliana, un cuscino di fiori in onore dei martiri della prima rivoluzione liberale europea che chiedeva il ritorno alla Costituzione Siciliana del 1812 e il riconoscimento di una forte autonomia siciliana. Nella giornata del 13 gennaio l’Unione dei Siciliani, terrà invece la sua Convention generale alla presenza dei militanti di tutta la Sicilia. L’incontro si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18 all’Hotel Wagner in via Wagner 2 a Palermo. Aprirà i lavori Rino Piscitello, coordinatore del movimento e conclu-derà Gaetano Armao. Nel corso dell’incontro verranno esaminate le iniziative del movimen-to per l’anno in corso e verrà definita la posizione relativa alle prossi-me elezioni politiche.