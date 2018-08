Amg, Caracausi (idv): "Buon lavoro a Mario Butera"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Auguriamo buon lavoro a Mario Butera, la cui nomina ad amministratore unico di Amg è stata ratificata ieri dall’assemblea dei soci: siamo certi che, con la sua esperienza e la sua professionalità, darà all’azienda quel valore aggiunto necessario per stare al passo con i tempi”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv e presidente della commissione Aziende di Sala delle Lapidi. “La prossima settimana incontreremo Butera per fare il punto della situazione – continua Caracausi – Palermo ha bisogno di investimenti nella metanizzazione e nell’illuminazione pubblica, così da diventare una città sempre più sicura”.