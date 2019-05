Albo regionale dei membri dei consigli di amministrazione Ipab: iscrizioni aperte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Assessore regionale della Famiglia, Antonio Scavone, rende noto ai professionisti, dipendenti pubblici e comunque a chi abbia interesse a essere inserito nell’albo regionale dei membri dei consigli di amministrazione che le iscrizioni allo stesso sono sempre aperte e l’albo viene costantemente aggiornato. “Nell’ambito dell’azione di trasparenza intrapresa dal Governo Musumeci - afferma l’assessore Scavone- e al fine di dare massima e ampia diffusione, anche con riferimento alla vigente normativa anticorruzione, ribadiamo l’invito a chiunque abbia interesse a proporre la propria candidatura".

Per partecipare i soggetti devono avere titolo di studio adeguato, esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell’ente interessato allo svolgimento dell’incarico oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; tale documentazione dovrà essere corredata da quella ulteriore rinvenibile sul sito internet istituzionale del Dipartimento Famiglia e delle Politiche Sociali alla “linea di attività” denominata II.PP.A.B.