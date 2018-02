Il trasporto locale dell'Isola ingrana la marcia: in arrivo 264 nuovi bus

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, annuncia un investimento di circa 50 milioni di euro per l'acquisto di 159 bus per il servizio urbano e 105 mezzi per quello extraurbano: "I cittadini avranno un servizio di altissima qualità"