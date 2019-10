Erogazione dell'acqua interrotta in parte di via Castore: "Ampliare i controlli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nel campione d'acqua prelevata dall'utenza del residence di via Castore i valori di alluminio, ferro e manganese superano il limite e il colore e la torbidità non sono conformi". A comunicare quanto annunciato dall'Asp 6 di Palermo nella nota nr 4670 emessa l'8 luglio 2019 è il capogruppo di Forza Italia della Settima circoscrizione Pietro Gottuso. Il 23 settembre sempre l'Asp 6 ha emesso, in seguito a ulteriori analisi di campioni d'acqua prelevati dai contatori dei civici 28/e e 41 di via Castore, un'ulteriore nota che rileva che i parametri chimici dell'acqua non sono conformi e chiedendo un'ordinanza sindacale che interrompa l'erogazione dell'acqua a quei civici, cosa avvenuta con ordinanza sindacale 222 del 26 settembre 19.

"Se viene disposta la chiusura dell'erogazione idrica ai civici 28/E e 41 di via Castore, si deduce che l'acqua non è potabile per quei civici - dichiara Gottuso - giacchè la via Castore si trova in un constesto fortemente antropizzato ed è collegata alla rete comunale di approvvigionamento idrico, si teme che l'anomalia sia più ampia di quanto non appaia. Pertanto, vanno eseguiti appositi e scrupolosi controlli in più aree del territorio e soluzioni adeguate al fine di tutelare la salute pubblica".