Contributi per i libri di testo, ecco come richiederli a Palermo

Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali della persona, nonché principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’Onu e garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per permettere anche alle famiglie economicamente più svantaggiate di assicurare tale diritto ai propri figli, numerosi sono i contributi, regionali o nazionali, a sostegno della spesa per l’istruzione.

Le procedure per l’erogazione dei contributi relativi alla fornitura di libri di testo e alle borse di studio, sono stabilite dalla Regione Siciliana - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale che provvede ad emanare una circolare contenente i requisiti per l’anno scolastico in corso.

Fornitura gratuita libri di testo

Tra i servizi messi a disposizione dal Comune di Palermo c’è il finanziamento sull’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo e di secondo grado) che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico. Potranno usufruire del sostegno alla spesa per l’istruzione le famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 10.632,94 €. L’importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata.

Borse di studio

Grazie alla legge sulle norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, è prevista l’assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo e di secondo grado) che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli. Anche in questo caso, per avere diritto al beneficio l’Isee del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore a 10.632,9 €. Chi avesse i requisiti per richiedere il contributo per la borsa di studio può compilare la domanda che andrà poi consegnata alla segreteria della scuola di appartenenza dello studente.

A chi rivolgersi a Palermo

I contributi allo studio vengono banditi di anno in anno. Motivo per cui è bene restare aggiornati seguendo il sito Portale Scuola del Comune di Palermo. Per maggiori informazioni è possibile far riferimento all’Unità Organizzativa Contributi per manutenzione e diritto allo studio del Comune di Palermo.

L’ufficio può essere raggiunto: