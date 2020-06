Consultori, indirizzi e numeri di telefono a Palermo

Le prestazioni dei consultori, come stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale, sono gratuite e non necessitano di impegnativa da parte del medico di famiglia.

Per segnalare un consultorio scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it

Che funzioni svolge il consultorio

Diverse le funzioni che vengono svolte: assistenza e sostegno alla famiglia, al singolo e alla coppia; consulenza per maternità e paternità responsabile; consulenza per interruzione volontaria della gravidanza; prevenzione oncologica dell'apparato genitale femminile; educazione sessuale; consulenza e sostegno sulle situazioni di disagio familiare e sui problemi psicosociali connessi ad episodi di violenza.Si effettuano inoltre incontri di educazione alla sessualità ed affettività, incontri di preparazione per famiglie sull'adozione nazionale ed internazionale e sull'affido familiare, corsi di preparazione alla nascita, gravidanza, al parto e all'allattamento.

Consultori familiari a Palermo

Consultorio familiare

Via Roma, 519,

Telefono: 091.7032479

Consultorio familiare La Casa

Via Francesco Paolo Di Blasi, 15

Telefono: 091.300997

Consultorio familiare

Via Crocifisso a Pietratagliata, 50

Telefono: 091.7036441

Consultorio familiare Borgo Nuovo

Via Luigi Sarullo, 19

Telefono: 091.7035301

Polimedical Center Gonzaga

Via Piersanti Mattarella, 9

Telefono: 091.6268070

Punto Luce Save The Children Palermo

Via Cipressi, 9

Telefono: 351.0220461

Consultorio di psicologia "Signorelli"

Viale Strasburgo, 197

Telefono: 371.3510557

Consultorio familiare

Via Andrea Cesalpino, 19

Consultorio familiare Settecannoli

Via Regina Maria di Sicilia, 16

Consultorio di psicoanalisi

Via Belgio, 4

Azienda U.S.L. N. 6

Piazza degli Aragonesi, 1

Telefono: 091.581316