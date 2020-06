Le case di riposo per anziani a Palermo e provincia

Una casa di riposo per anziani che sia accogliente e familiare. Con l'evolversi dei principi ai quali nel corso del tempo si è ispirato il sistema dei servizi socio-assistenziali, nel Comune di Palermo sono molte le strutture che offrono servizi di assistenza alla persona in favore di soggetti anziani di ambo i sessi.

Per segnalare una casa di riposo scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it

Aurora Casa di riposo

Via Amari Emerico, 112

tel: 091 327438

Casa di riposo Vincenzina Cusmano

Via Cusmano Giacomo, 47

tel: 091 300411

Casa di riposo

Via Giuseppe Arcoleo, 20

tel: 091 426138

Casa di riposo Anita

Viale Regione Siciliana, 2217

tel: 091 401671

Casa di riposo anziani Villa Diomede

Via Inserra, 19/25

tel: 091 202695 - 347 0641096 - 389 8757224

Casa di riposo Bel Soggiorno

Via Aquino Molara, 49

tel: 091 6684986 - 091 6682986

Casa di riposo Bell'Amore

V. Belmonte Chiavelli, 259

tel: 091 6472707

Casa di riposo Boccone del Povero Suore Serve dei Poveri

Piazzetta San Marco, 7

tel: 091 584603

Casa di riposo Camomilla

Via Giuseppe Pitrè, 216

tel: 091 6517537

Casa di riposo "Casa Rosada"

Via Agrigento, 10

tel: 091 9767239 - 327 5588007

Casa di riposo Caterina II

Via Domenico Cimarosa, 31

tel: 091 226712

Casa di riposo Claudia

Via Dei Quartieri, 23

tel: 091 6888622

Casa di riposo Desiree

Viale Strasburgo, 180

cell: 334 3375183

Casa di riposo Donne Morinello

Fondo Silvestri A Pallavicino, 8

tel: 091 6711437

Casa di riposo Donne Morinello

Via Mascherpa Luigi Ammiraglio, 18

tel: 091 6715243 - 091 6714283

Casa di riposo Eleonora

Via Stabile Mariano, 136

tel: 091 581332

Casa di riposo Felisia

Via De Cosmi, 15

tel: 091 9763322

Casa di riposo Figlie della carità

Via Pietro D'Aragona, 5

tel: 091 6514025

Casa di riposo Francamaria

Via F. Speciale, 57

tel: 091 6570479 - 347 6587839

Casa di riposo G. Cusmano

Via Altofonte, 120

tel: 091 6685005 - 091 6686064

Casa di riposo Cusmano Congregazione Serve Poveri

Via Altofonte, 120

tel: 091 6683750

Casa di Riposo Ginevra

Via Palasciano Ferdinando, 5

tel: 091 522124

Casa di riposo Guddo

Via Cerda, 19

tel: 091 322721 - 329 8125662

Casa di riposo "I nonni di Claudia"

Via Di Dio, 7

tel: 091 5075787

Casa di riposo "Il Focolare"

Viale Regione Siciliana N-O, 706

tel: 091 596668 - 091 423865 - 091 2510526

Casa di riposo "Il sorriso"

Via Della Regione, 34 - Balestrate

tel: 091 8987427

Casa di riposo "La casa di Tata"

Viale Strasburgo, 382

tel: 091 6887986

Casa di riposo "La casa Felice"

Via Giuseppe Giusti, 14

tel: 091 302567

Casa di riposo La Perla

Via Emilio Greco, 11

tel: 091 6514437

Casa di riposo Le Camelie

Via Libertà, 159

tel: 091 224553 - 091 6268279

Casa di riposo Le Terrazze

Via Ugo Foscolo, 16

tel: 091 347609

Casa di riposo Maria Elena

Ctr. Filaccina, Bolognetta

tel: 091 8737614

Casa di riposo Maria Regina

Viale Regione Siciliana, 2551

tel: 091 6865281

Casa di riposo Martina

Contrada Dagale Cavallaro, Casteldaccia

tel: 091 9100042 - 091 942133 - 349 4107451

Casa di riposo Mater Dei

Via Pecoraro Antonino, 80

tel: 091 309935

Casa di riposo Nonno Felice

Via Federico De Maria, 20

tel: 091 6887986

Casa di riposo Oasi Di Vassallo

Corso Pietro Pisani, 294

tel: 091 599399

Casa di riposo Oasi Serenità

Via Piave

tel: 091 488953 - 333 6191441 - 339 7375928 - 339 1644822

Casa di riposo Santa Brigida

Via Milano, 7

tel: 091 6101221 - 334 7083924

Casa di riposo Serenità e Medea

V. Napoli, 43

tel: 091 6127149

Casa di riposo Sole e Luna

Via Di Marco, 3

tel: 091 6259458

Casa di riposo Villa Alba

Via Beppe Albanese, 7

tel: 091 6601437

Casa di Riposo Villa Dei Glicini

Via Spadafora, 17/19

tel: 091 6737322

Casa di riposo Villa Maria Rubina

Via Lussemburgo, 99

tel: 091 6900813

Casa di riposo Villa Michelangelo

Viale Michelangelo, 1387/1423

tel: 091 206647 - 091 201540

Casa di riposo Villa San Giuseppe

Via Giorgio D'Antiochia, 2

tel: 091 6376560

Istituto Suore Francescane Missionarie di Assisi Casa di Riposo Madre Rosa Majo

Via Sferracavallo, 91

tel: 091 530104

Arca Coop. A.R.L. Casa di Riposo

Via Levi Carlo, 11/A

tel: 091 6736737

Pensionato Padre Lipani Delle Suore F.Ne Del S.Re Casa di Riposo

Viale Regione Siciliana Nord-Ovest, 3414

tel: 091 227146

Residenza Sciuti Casa di Riposo

Via Sciuti, 84

tel: 091 6269876

San Pio Casa di Riposo

Via Scobar Cristofaro, 39

tel: 091 6822657

Casa di riposo Centro Sociale Per Anziani S.N.C.

Via Crispi Francesco, 258

tel: 091 329253

Villa Alba Casa di riposo

Via Beppe Albanese, 7

tel: 091 6601437



Villa dei Glicini Casa di Riposo

V. Spadafora, 17/19

tel: 091 6737322

fax: 091 6737322

W.I.S.S. World Istitute Service To Society Di Vaccaro M.A. & C. Sas

Via Z.S. 5, 11

tel: 091 6514437

Comunità alloggio per anziani Giovanni Falcone

Viale Lazio. 97

tel: 091 202154

Comunità alloggio per anziani Antonio Montinaro

Via Del Quarnaro, 14

tel: 091 220172

Comunità alloggio per anziani Francesco Morvillo

Viale della Resurrzione, 94

tel: 091 6721920