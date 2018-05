Sabato 26 maggio 2018, presso il Lavatoio Comunale di via Germanese a Brancaccio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà il convegno “Il rifiuto è una risorsa… differenziamoci”, organizzato dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo e dal gruppo M5S della seconda circoscrizione.

Nell'ambito della realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e della piena consapevolezza dei diritti della cittadinanza, in tutte le forme in cui si realizzano, il convegno mira a sollecitare i cittadini e la società civile alla riflessione sui problemi ambientali e promuovere, nei cittadini, comportamenti più corretti e rispettosi dell’ambiente, per garantire un futuro sviluppo sostenibile della città di Palermo.

Interverranno:

Antonino Randazzo, Consigliere Comunale

Concetta Amella, Consigliere Comunale

Pasquale Tusa, Consigliere II Circoscrizione