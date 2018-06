Efficienza energetica, bando da oltre 72 milioni di euro per i Comuni dell'Isola

Un bando da oltre 72 milioni di euro per gli enti locali che presenteranno progetti per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica che prevede finanziamenti fino al 100%. A presentarlo a Palazzo dei Normanni, il prossimo 12 giugno, Sicilesco e AnciSicilia durante il convegno dal titolo “Energy Management nella P.A. tra obblighi e opportunità”. L'obiettivo è la riduzione dei consumi energetici.

“L’Avviso pubblico dell’Azione 4.1.3 del Po-Fesr 2014/2020 - dichiara il direttore generale del dipartimento Energia Salvatore D’Urso - prevede una procedura valutativa 'a sportello'. Gli Enti locali, anche sotto forma di unioni o associazioni di Comuni, dai Liberi consorzi dalle Città metropolitane, potranno presentare le loro istanze a partire dal prossimo 16 giugno, fino al 30 agosto corrente anno”.

Tra gli ospiti istituzionali del convegno il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e gli assessori regionali Tusa e Pierobon, che apriranno i lavori più tecnici affidati all’energy manager del dipartimento Beni culturali Roberto Sannasardo, a Francesco Cappello di Enea, Federica Stabile del Gse e Mirco Alvano direttore di Sicilesco, che approfondirà il ruolo delle ESCo per l’efficienza energetica della P.A..

Sarà il terzo incontro tematico, dopo quelli molto partecipati del 24 e 25 maggio scorsi, organizzati da Sicilesco in collaborazione con Anci Sicilia, Ifel e il dipartimento regionale Energia, rispettivamente a Palermo e a Tremestieri Etneo, per approfondire le tematiche dell’efficientamento energetico degli immobili pubblici e delle opportunità per la pubblica amministrazione anche attraverso il partenariato pubblico-privato.