Ai clochard thermos al posto delle bottiglie di plastica, iniziativa dell'associazione Morvillo

Non più bottiglie in plastica, ma thermos in alluminio ben più "green". L'idea è dell'associazione rotariana “Francesca Morvillo onlus", che assiste i clochard, le famiglie con un disagio socio-economico, i minori a rischio e gli adulti che scontano pene alternative. L'associazione si occupa anche di screening medici gratuiti ed è presente ai tavoli istituzionali per le emergenze sociali.

"Scegliamo di essere volontari perché sensibili alle necessità delle comunità nelle quali viviamo, non potevamo mettere da parte l’attenzione all’ambiente nel nostro operare quotidiano, - spiega il presidente dell’associazione, Giancarlo Grassi - si tratta solo di coerenza nell’agire per un futuro migliore, cosa che non può escludere il rispetto per l’ambiente”.

L’associazione distribuisce una volta a settimana circa ottanta cestini con un pasto completo e cucinato dai volontari. Oltre al cibo è offerta anche una bottiglia di acqua da mezzo litro. Sostituendole con le borracce, si elimineranno dalle strade della città circa 4 mila bottiglie di plastica l’anno. "Di volta in volta - spiegano dall'associazione - i thermos saranno riempiti con un innovativo sistema di depurazione dell’acqua installato a bordo di uno dei mezzi dell’associazione, acquistati con fondi propri, e utilizzato per fornire ai senzatetto della città un servizio docce itinerante, al momento unico in Italia".

