Oxford, Harvard o Yale: quali sono le migliori università del mondo scelte dai palermitani

Una completa classifica delle migliori università del mondo arriva dalla Gran Bretagna. Si tratta dell’ultima edizione del Times Higher Education World University Rankings 2020, la classifica diffusa dalla rivista britannica indipendente specializzata nella valutazione dei sistemi universitari internazionali, che include 1.396 università di 92 Paesi. Gli atenei sono valutati per insegnamento, trasferimento tecnologico, ricerca, impatto delle citazioni scientifiche e internazionalizzazione dello staff accademico.

Per il quarto anno consecutivo al vertice di questa classifica si posiziona Oxford, seguita al secondo posto dal California Institute of Technology, che risale dalla quinta posizione. Sul terzo gradino del podio troviamo invece l'Università di Cambridge, seguita poi da Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Harvard, Yale, l'Università di Chicago e l'Imperial College di Londra. Sono moltissimi i palermitani che hanno scelto di studiare all'estero entrando a far parte della scuderia di queste prestigiosissime università. Come Fabrizio Serafini, studente del Cannizzaro ammesso ad Harvard.

All'interno di questa classifica l'Europa è il continente più rappresentato nella top 200; spiccano inoltre l'Iran, che con 40 università ha sorpassato Australia, Francia e Russia. Ricordiamo, inoltre, il Brasile che con 46 istituti, ha superato Italia e Spagna, mentre il Giappone è il Paese più rappresentato per l'Asia e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti.

Università italiane, Palermo fuori dalla classifica

Per quanto riguarda le università italiane troviamo in 149esima posizione la Scuola Superiore Sant'Anna e alla 152esima la Normale di Pisa, mentre l'Università di Bologna occupa la 168esima posizione, con i due atenei pisani saliti rispettivamente di quattro e nove posizioni. L'ateneo di Palermo, tuttavia, resta fuori dalla classifica.

Tra i primi 300 atenei al mondo anche l'Università di Padova, l'Università Vita-Salute San Raffaele e la Sapienza di Roma. In tutto sono 45 gli atenei italiani presenti all’interno della classifica del Times Higher Education World University Rankings 2020. L'Italia è, inoltre, il terzo Paese europeo più rappresentato in classifica insieme alla Spagna, e l'ottavo a livello mondiale.

