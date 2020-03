Università ai tempi del Coronavirus, ecco le istruzioni per la didattica a distanza

Da lunedì 9 marzo 2020 le lezioni dell’Università degli Studi di Palermo saranno erogate in modalità esclusivamente online. Ciascuno studente dovrà iscriversi, attraverso il portale studenti, agli insegnamenti che intende frequentare nel secondo semestre. Per ognuno degli insegnamenti che utilizzeranno la modalità online sono state predisposte una serie di misure per agevolare la fruizione da remoto:

I docenti potranno contattare gli studenti tramite il portale della didattica, inviando e-mail sugli indirizzi istituzionali degli studenti I docenti potranno inserire materiale didattico nell’apposita sezione del portale degli studenti I docenti potranno realizzare video lezioni (in differita ed in diretta) attraverso la piattaforma Microsoft Teams, cui gli studenti possono accedere utilizzando le credenziali della forma nome.cognome@you.unipa.it

La piattaforma Teams

Sulla piattaforma Teams per ciascun insegnamento è stata predisposta un’aula virtuale che consentirà di seguire le lezioni. Per accedere alle lezioni in modalità online è necessario installare sul proprio dispositivo (pc sia MAC che Windows, portatile sia MAC che Windows, Tablet, Smartphone) Microsoft Teams seguendo le indicazioni riportate nella guida di seguito riportata (scarica la guida qui).

Il codice richiesto per l’accesso all’aula virtuale, differente per ciascun insegnamento, sarà inserito nel portale studenti. Nella guida, di seguito riportata, sono descritte le indicazioni per l’inserimento del codice insegnamento, utile per seguire le lezioni con Microsoft Teams. E’ possibile accedere in qualsiasi momento all’aula virtuale di Microsoft Teams, utilizzando il codice insegnamento, per consultare le video lezioni precedentemente registrate.

Training dai canali ufficiali microsoft