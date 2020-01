Unipa sempre più internazionale, accordo con Danzica per lauree a doppio titolo

Il rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e il rettore della Gdańsk University of Technology di Danzica, in Polonia, Krzysztof Wilde, hanno siglato un accordo internazionale per l'attivazione di due lauree a doppio titolo in Ingegneria civile e in Ingegneria e tecnologie innovative per l’ambiente. Hanno partecipato all'incontro le delegazioni di docenti dei due atenei composte rispettivamente dai docenti Giorgio Mannina, Antonello Miranda, Rafal Ossowki e Aneta Łuczkiewicz. Presenti anche il capo dell'Ufficio politico dell’Ambasciata a Roma Wojtasik Szymon e il console onorario della Repubblica di Polonia Davide Farina.

"La stipula dei numerosi accordi per l'istituzione di percorsi formativi comuni con atenei stranieri è una delle direttrici fondamentali su cui si basano le iniziative e le strategie di internazionalizzazione della nostra università, sempre più aperta al mondo e sempre più affermata e conosciuta all'estero – commenta Micari - Si tratta inoltre di un’importante opportunità per i nostri studenti, che possono così essere ancora maggiormente seguiti nell’arricchire il loro bagaglio di conoscenza, nello studio e nella vita".

I programmi doppio titolo sono poi stati presentati in un incontro dedicato alla comunità scientifica e agli studenti Unipa nell’aula Capitò del dipartimento di Ingegneria. Al termine dell'incontro la delegazione polacca ha visitato l’Advanced Technologies Network Center (ATeN Center) dell’Università.

