Come riconoscere i funghi e diventare un esperto, il corso di micologia a Palermo

La Riserva Naturale Capo Rama, gestita dal WWF Italia, con la collaborazione della Coop. Silene di Palermo, organizza dal 12 al 17 novembre 2019 prossimi la terza edizione del “Corso di micologia” per l’ottenimento del tesserino regionale per la raccolta dei funghi spontanei, allo scopo di consentire a tutti gli interessati di conoscere le caratteristiche morfologiche delle principali specie e tutte le altre informazioni utili per la loro identificazione, nonché elementi igienico-tossicologici di prevenzione degli avvelenamenti da funghi e di cultura ecologica.

Il tesserino regionale per la raccolta dei funghi

Tale corso è valido ai fini del rilascio del Tesserino Regionale per la raccolta dei funghi: ai partecipanti, infatti, dopo il superamento dell'esame finale verrà rilasciato un apposito attestato che potranno presentare al Comune di residenza per ottenere il “tesserino” previsto dalla Legge regionale 1° febbraio 2006 n. 3.

Il corso sarà tenuto dall'esperto micologo dottor Alfonso La Rosa (Coop. Silene); gli argomenti trattati prevedono la promozione dello studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, compreso la tutela dell’ambiente naturale in cui vivono; la promozione dell’educazione sanitaria relativa alla micologia; lo studio di materiale didattico, bibliografico e scientifico in materia di funghi, sono previste 5 lezioni frontali e un’escursione in natura.

Come iscriversi

Il corso è a numero chiuso, pertanto quanti volessero partecipare dovranno al più presto iscriversi contattando la Riserva Capo Rama mandando una mail a caporama@wwf.it.