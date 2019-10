Mostre ed eventi artistici, come diventare un curatore d'arte a Palermo

Si occupa di tutti gli aspetti che ruotano intorno all'organizzazione di un'esposizione, di una mostra. Supervisiona contenuti, allestimenti, ma anche organizzazione, promozione anche, alle volte, gestione finanziaria. Questo professionista si chiama curatore d'arte. Può seguire diverse strategie curatoriali, seguendo una metodologia pragmatica o idealista, un approccio scientifico (basato su modelli storici) o creativo (basato su connessioni libere tra le forme d'arte). Può anche scegliere fra diversi modelli espositivi, ad impianto tradizionale o supportati da alta tecnologia, o optando per un'installazione di tipo didattico, realizzata con materiali stampati e relative schede di documentazione.

Il corso a Palermo

Eugenio Santoro, titolare di MuseOrfeo HomeGallery (Bologna centro storico) partner dell'Università di Bologna, porta a Palermo il 19 dicembre (al PMO Coworking di via Principe di Belmonte 93) una conferenza su come si diventa curatori d'arte ed organizzatori di mostre ed eventi artistici. La giornata full-immersion, è divisa in due parti.

La mattina (dalle 09.30 alle 12.30) si tratterà della organizzazione vera e propria:

Organizzazione 1 (ricerca/selezione degli artisti e location, modalità di ricerca)

Organizzazione 2 (allestimento, pianificazione, realizzazione)

Il pomeriggio (13.30-15.30) sarà dedicato invece a